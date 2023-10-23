Россиян предупредили о проблемах при покупке китайских электромобилей

Эксперт Курушин: запчасти для китайских электромобилей могут оказаться дорогими

Запчасти для некоторых ввезенных по параллельному импорту электромобилей могут оказаться астрономически дорогими. О рисках при покупке новых китайских электрокаров предупредили россиян опрошенные «Известиями» эксперты.

Специалисты отметили, что сейчас ввозимые по параллельному импорту машины опережают по продажам немногочисленные марки, которые поставляют в Россию официально. Речь идет в том числе о «серых» схемах с занижением таможенных пошлин, рассказал учредитель компании Neo Cars Анатолий Курушин.

По данным эксперта, в Киргизии занижение пошлин по электромобилям составляет минимум 40 процентов, а по автомобилям с ДВС доходит до 80 процентов. В Казахстане — 40 процентов, в Белоруссии — до 50 процентов. Из-за этого сделки могут признать недействительными и отозвать ПТС.

Проблемой может также стать обслуживание и ремонт таких электромобилей. Запчасти для некоторых машин оказываются астрономически дорогими — ущерб может лечь на дилера, продавшего такой автомобиль, или на страховую компанию, подчеркнул эксперт.

Кроме того, зачастую китайские электрокары не русифицированы, и часть их сервисов может работать в России некорректно. Так, у ввезенных по схеме параллельного импорта электромобилей и гибридов Voyah при обновлении массово гасли экраны. В итоге владельцам пришлось обращаться к официальному поставщику этой марки для перепрошивки.

Покупатели ввезенных по параллельному импорту электромобилей должны понимать риски, считает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. «Надо проверять юридическую сторону вопроса, уплату таможенных платежей, сертификацию. Частники, которые ввозят эти машины, имеют свои ходы и варианты. Закупки идут не напрямую, автопроизводитель ответственности не несет, и концов не найти. Гарантию дают, но там варианта два: либо продавец сам гарантирует, либо покупается так называемая страховая гарантия», — заключил специалист.