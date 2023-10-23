Пьяный пассажир подрался на борту самолета и попал на видео

Daily Mail: пьяный пассажир Ryanair подрался с бортпроводником и сорвал рейс

Пассажир ирландской авиакомпании Ryanair напился перед полетом, подрался с бортпроводником в самолете и сорвал рейс. Инцидент попал на видео, которым делится Daily Mail.

По данным издания, воздушное судно должно было следовать из Манчестера в Дублин в пятницу, 20 октября. Из-за задержки рейса один из пассажиров купил литровую бутылку крепкого ликера в дьюти-фри и напился перед посадкой.

Пьяный дебошир внезапно напал на бортпроводника, когда самолет находился на взлетно-посадочной полосе. На опубликованных кадрах видно, что мужчина ругался, толкал члена экипажа и кричал: «Убери от меня свои чертовы руки».

В итоге борт был вынужден вернуться к терминалу. Правоохранители сняли мужчину с рейса и взяли его под стражу. Самолет отправился в Дублин с задержкой почти на пять часов.