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19:14, 23 октября 2023Ценности

Россиянкам перечислили вышедшую из моды обувь

Стилистка Елена Червова: узкие ботфорты вышли из моды

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Стилистка Елена Червова перечислила россиянкам вышедшую из моды обувь. Соответствующий материал появился на сайте издания The Voice.

В первую очередь специалистка обратила внимание на узкие ботфорты. По ее словам, данная модель была популярна в прошлом году. В настоящем сезоне рекомендуется заменить ее низкими сапогами с широким голенищем.

Вдобавок Червова выделила угги и луноходы. В последнем случае обувь будет уместна лишь при катании на снегоходах, а не для прогулок в городе.

Среди прочего, свою актуальность утратили облегающие сапоги. «Советую выбирать варианты с более широким голенищем, чтобы между кожей и материалом сапога оставался "воздух"», — заключила собеседница издания.

Ранее персональная стилистка Марина Герман перечислила россиянкам устаревшую осеннюю одежду. В список антитрендов попали облегающие пальто длиной до колена, приталенные тренчи и косухи. Третий предмет гардероба специалистка посоветовала заменить моделью удлиненного кроя с широкими плечами, множеством декоративных деталей и плотным ремнем.

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      Мария Винар
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