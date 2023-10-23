Сотрудников ЦРУ в Киеве предупредили о теракте на Крымском мосту

WP: ЦРУ предупреждали о планах спецслужб Украины по теракту на Крымском мосту

Сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в Киеве предупреждали о планах спецслужб Украины по терактам, в том числе на Крымском мосту. Об этом пишет американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По словам источников издания, сотрудников ЦРУ в Киеве ставили в известность о некоторых наиболее крупных украинских планах по нанесению ударов, а в ряде случаев американские чиновники выражали опасения.

Газета также сообщила, что оперативники Службы безопасности Украины (СБУ), подготовленные ЦРУ, несут ответственность за ряд атак на Крымский мост и Кремль. По информации WP, указанные операции осуществляли элитные команды украинских оперативников, которые сформировали, обучали и экипировали в тесном сотрудничестве с ЦРУ.