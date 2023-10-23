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14:42, 23 октября 2023Бывший СССР

Стали известны подробности организации СБУ убийства Дугиной

WP: СБУ организовали провоз бомбы для убийства Дугиной в клетке для кошки

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Компоненты для бомбы, с помощью которой была убита журналистка Дарья Дугина, удалось провезти через границу в клетке для кошки — сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) установили в ней специальный отсек. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Как рассказал источник издания, знакомый с ходом операции, сотрудники СБУ установили в переноске для животного специальный потайной отсек, в котором перевозились компоненты для взрывного устройства. Границу с Россией клетка со смертоносным грузом пересекла в захламленном автомобиле, в котором находились мать и ее 12-летняя дочь.

Операция, как утверждает собеседник WP, была организована СБУ и являлась частью «теневой войны», в ходе которой украинские спецслужбы дважды бомбили Крымский мост, а также направляли беспилотники на Кремль.

По данным издания, целью операции, в ходе которой погибла Дугина, был ее отец — философ Александр Дугин.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье. Непосредственным исполнителем убийства, по данным российских спецслужб, стала боец бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Наталья Вовк.

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