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11:38, 23 октября 2023Россия

Умер экс-первый замминистра обороны России

В возрасте 76 лет умер экс-первый замминистра обороны России генерал Пузанов

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В возрасте 76 лет умер экс-первый заместитель министра обороны России Игорь Пузанов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу аппарата Клуба военачальников России Николая Дерябина.

По данным агентства, последние время Пузанов проходил лечение от тяжелого заболевания.

Генерал армии Игорь Пузанов родился в 1947 году, окончил Омское командное училище, затем командовал советскими войсками в Афганистане — сначала 149-м гвардейским Ченстоховским мотострелковым полком, а после был замкомандиром 201-й Гатчинской мотострелковой дивизии.

В 2001 году Пузанов был назначен статс-секретарем — первым заместителем министра обороны, но в 2004-м эту должность упразднили.

С 2005 по 2007 год он командовал Ленинградским военным округом, а затем был избран депутатом Госдумы V созыва (2007-2011).

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