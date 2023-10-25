70-летняя россиянка попала в больницу со сломанными ребрами из-за коровы

Kras Mash: в Красноярском крае корова напала на пенсионерку и сломала ей ребра

В Красноярском крае 70-летняя пенсионерка попала в больницу со сломанными ребрами из-за коровы. Об этом стало известно Telegram-каналу Kras Mash.

По данным издания, нападение произошло в селе Нижние Куряты. Пожилая россиянка вышла погулять с собакой и заметила на мосту корову. Рогатая двинулась в сторону пенсионерки, та испугалась и решила скрыться за столбом.

Однако корова догнала женщину, повалила ее на землю и стала топтать. На помощь пенсионерке бросились прохожие: они сумели оттащить женщину от разъяренного животного.

Пенсионерку госпитализировали с многочисленными травмами и переломом ребер. Хозяина коровы должны оштрафовать.

В красноярский суд поступил иск о компенсации морального вреда в 500 тысяч рублей. Пенсионерка рассказала, что раньше корова уже атаковала детей и взрослых, многие жители Нижних Курят ее боялись.

Ранее сообщалось, что житель Башкирии матом отогнал медведя, напавшего на корову.