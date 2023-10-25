В России предложили дать скидку на высшее образование отслужившим срочникам

Депутаты Госдумы предложили снизить цену учебы в вузах для служивших в армии

После службы в армии по призыву или контракту россияне могут получить 50-процентную скидку на обучение в вузах. Такой законопроект в среду, 25 октября, внесли в Госдуму депутаты фракции «Новые люди» Алексей Нечаев и Владислав Даванков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе партии.

Согласно идее, снижение стоимости вдвое предусмотрено для обучения по программам бакалавриата и специалитета. Те, у кого уже есть такие дипломы, могут бесплатно поступить в магистратуру, даже если свободных бюджетных мест нет. Авторы инициативы объяснили, что идея будет особенно актуальной для призывников в возрасте от 27 до 30 лет.

«При этом важно, чтобы государство шло им навстречу: не загоняло силой, а предлагало льготы и перспективы. Тогда срочная служба станет более привлекательной, будет давать путевку в жизнь и поможет строить дальнейшую карьеру», — подчеркнул лидер партии Алексей Нечаев.

По его словам, скидка на обучение будет мотивировать граждан идти на воинскую службу. В пояснительной записке также сказано, что это «будет способствовать усилению патриотического воспитания обучающихся и формированию готовности к защите Родины».

«Сегодня у контрактников очень достойная зарплата. Важно, чтобы после завершения службы они могли обеспечить себе такой же хороший уровень дохода. А если у отслужившего уже есть высшее образование, и он хочет дальше заниматься научной деятельностью, магистратура для него должна быть бесплатной. Такие кадры нужны нашей науке», — добавил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков.

Авторы законопроекта утверждают, что инициатива обойдется бюджету в 7,4 миллиарда рублей, что составит 0,01 процента от общих доходов бюджета за 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Ранее в Госдуме предложили компенсировать рост цен на обучение в вузах.