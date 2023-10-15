В Госдуме предложили компенсировать рост цен на обучение в вузах

Депутат Леонов предложил субсидировать рост цен на обучение в вузах из бюджета

Рост цен на обучение в российских вузах можно компенсировать за счет бюджета. Такую идею предложил заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе партии. Он предложил частично субсидировать ежегодное увеличение стоимости обучения по приоритетным направлениям.

«Сегодня по закону об образовании вуз имеет право ежегодно повышать стоимость обучения в пределах годовой инфляции. В предстоящую осеннюю сессию депутаты фракции ЛДПР (я надеюсь, с учетом предложений и мнений наших региональных и муниципальных коллег) подготовят законопроект, который позволит государству на протяжении ближайших десяти лет из федерального бюджета субсидировать инфляционный рост стоимости обучения по самым востребованным в госструктурах специальностям», — сказал депутат.

Парламентарий считает, что оплату на протяжении всего периода обучения можно сделать фиксированной, а разницу компенсировать из государственной казны. Такое нововведение поможет подготовить больше специалистов востребованных в России профессий, следует из пояснительной записки. В их числе — информационная безопасность, IT и управление данными, а также классические направления как учитель, врач, инженер и другие.

Это станет ощутимой поддержкой для молодого поколения специалистов, которые особенно востребованы в условиях санкций Сергей Леонов депутат Госдумы

«В среднем стоимость обучения в российских вузах в 2023 году выросла на девять процентов. Об этом заявил министр образования и науки Валерий Фальков. И это ощутимая нагрузка на бюджет семьи, в которой есть молодой студент, обучающийся на коммерческой основе. В среднем годовое обучение гуманитария сейчас стоит 440 тысяч рублей, а технического специалиста — 480 тысяч рублей. Если опираться на данные Минобразования про девять процентов роста стоимости, то надбавка к оплате за год обучения в вузе составила порядка 40 тысяч рублей. Это соизмеримо с медианной зарплатой по стране», — добавил Сергей Леонов.

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