В Госдуме рассказали об особенностях новой системы высшего образования

Депутат Горячева: система высшего образования будет вовлекать работодателей

Новая система высшего образования в России будет вовлекать в процесс обучения работодателей, рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. Особенности готовящейся образовательной программы она перечислила в беседе с «Лентой.ру».

Парламентарий сообщила, что в десяти российских вузах сегодня проходит эксперимент с системой образования.

«Каждый вуз тестирует свой подход в рамках новой системы, которая предполагается, — это базовый и профессиональный уровень образования. У вузов есть карт-бланш на введение разного рода новых практик и создание сетевых программ», — рассказала депутат.

Основной акцент этого эксперимента, по словам депутата, поставлен на то, чтобы сделать обучение в вузах более практико-ориентированным.

«Работодатели с первого курса смогут подбирать себе кадры, устраивать их на практики, организовывать стажировки и сами вовлекаться в организацию учебного процесса и по ходу влиять на образовательные программы. Это то, чего очень давно ждали», — заявила она.

Горячева сообщила, что эксперимент будет проводиться в вузах в течение нескольких лет.

Планируется, что с 2025 года эта система будет введена везде. Но какой она будет, мы узнаем в 2025 году Ксения Горячева первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию

«Сейчас это лишь гипотезы, которые тестятся на этих экспериментальных площадках. Лучшие практики, лучшие инструменты, выводы и те риски, которые будут выявлены, пойдут в основу этой новой системы, которая уже будет введена повсеместно. На данный момент нам нужно немого подождать, а ребятам, которые заканчивают свое обучение по старой системе, быть спокойными, потому что их дипломы также будут котироваться. Они ничего не теряют», — заключила парламентарий.

Ранее замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев сообщил, что новую систему высшего образования внедрят в вузах России с 1 сентября 2025 года.

Что такое Болонская система образования? Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году. Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам. Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей. Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.

В июне 2022 года все вузы России исключили из Болонской системы образования. Тогда Афанасьев заявил, что «четырехлетнее обучение в бакалавриате оказалось недостаточным для полноценного формирования знаний, умений, компетенций». В итоге в некоторых университетах ввели пятилетний бакалавриат.

Впоследствии президент России Владимир Путин призвал вернуться к традиционной для России системе обучения специалистов со сроком обучения от четырех до шести лет.