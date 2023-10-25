Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:40, 25 октября 2023Россия

В РПЦ назвали Хеллоуин чернушным маскарадом и призвали не пускать его в школы

Представитель РПЦ Кипшидзе назвал неуместным празднование Хеллоуина в школах

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Хеллоуин не имеет никакого отношения к идентичности нашего народа и не несет никакой ценности для сограждан, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Об отношении РПЦ к Хеллоуину он высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Культ смерти, который неотделим от Хеллоуина, является чуждым нашей культуре. У нас есть свои праздники, которые, как мне кажется, не раскрыты в полной мере, которые могли бы получить большее распространение, чем этот чернушный маскарад, вызывающий непонятный ажиотаж», — поделился представитель РПЦ.

Одержимость страшилками и покойниками Кипшидзе назвал иррациональной и отметил, что она не приносит ничего хорошего людям, в том числе детям, которые активно принимают участие в маскарадах.

«Ни школы, где эти праздники еще продолжают встречаться, ни какие-то другие госучреждения не должны давать никакого пространства для подобного рода шоу. В любых общественных структурах, связанных с обучением детей за государственный счет, этот праздник неуместен. Я считаю, что государство должно поддерживать те праздники, которые имеют отношение к отечественному духовному, культурному, историческому наследию», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее в РПЦ опровергли сообщения о создании частной военной компании на базе Кронштадтского Морского собора. Настоятель храма в Петербурге объяснил, что организация, о которой идет речь, является гражданской и была создана по инициативе прихожан.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Бах! И меня уже нет» Французский грабитель Редуан Фаид сумел сбежать из тюрьмы на вертолете. Как его поймали и судили?

      Полянский обвинил США в участии в украинских терактах

      В России заявили о возможности защититься от передаваемого ВСУ западного оружия

      В ХАМАС оценили действия США в конфликте с Израилем

      Стало известно о движении танков ЦАХАЛ в сторону Газы

      Президент Чехии раскрыл последствия падения Украины

      Стало известно о дате прихода тепла в Москву из Африки

      Стало известно о призывах США отказаться от полномасштабной операции в Газе

      Посол Палестины заявил о разработке проекта по эвакуации россиян из сектора Газа

      В Москве трое мужчин выстрелили в посетителя кафе и скрылись

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости