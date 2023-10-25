В РПЦ назвали Хеллоуин чернушным маскарадом и призвали не пускать его в школы

Представитель РПЦ Кипшидзе назвал неуместным празднование Хеллоуина в школах

Хеллоуин не имеет никакого отношения к идентичности нашего народа и не несет никакой ценности для сограждан, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Об отношении РПЦ к Хеллоуину он высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Культ смерти, который неотделим от Хеллоуина, является чуждым нашей культуре. У нас есть свои праздники, которые, как мне кажется, не раскрыты в полной мере, которые могли бы получить большее распространение, чем этот чернушный маскарад, вызывающий непонятный ажиотаж», — поделился представитель РПЦ.

Одержимость страшилками и покойниками Кипшидзе назвал иррациональной и отметил, что она не приносит ничего хорошего людям, в том числе детям, которые активно принимают участие в маскарадах.

«Ни школы, где эти праздники еще продолжают встречаться, ни какие-то другие госучреждения не должны давать никакого пространства для подобного рода шоу. В любых общественных структурах, связанных с обучением детей за государственный счет, этот праздник неуместен. Я считаю, что государство должно поддерживать те праздники, которые имеют отношение к отечественному духовному, культурному, историческому наследию», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее в РПЦ опровергли сообщения о создании частной военной компании на базе Кронштадтского Морского собора. Настоятель храма в Петербурге объяснил, что организация, о которой идет речь, является гражданской и была создана по инициативе прихожан.

