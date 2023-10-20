Настоятель храма в Петербурге оценил данные о создании первой ЧВК при РПЦ

В РПЦ опровергли сообщения о создании ЧВК на базе Кронштадтского Морского собора

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что Русская православная церковь (РПЦ) якобы создает собственные частные военные компании (ЧВК), которые вербуют и готовят к боевым действиям наемников. Настоятель храма в Петербурге опроверг распространившиеся данные и объяснил, что организация, о которой идет речь, является гражданской и была создана по инициативе прихожан.

Одной из таких ЧВК в спецслужбе назвали организацию «Андреевский крест», действующую на базе Кронштадтского Морского собора. Причем, пишет СБУ, потенциальных бойцов отбирают среди прихожан и вербуют прямо в храме. Их подготовку в целях маскировки также проводят исключительно в стенах собора либо на специальных полигонах. Кроме того, отмечается, что преимущество руководители ЧВК отдают мужчинам, которые уже проходили службу в рядах военных подразделений и имеют боевой опыт. По оценке СБУ, что финансирование компании осуществляется через счета РПЦ — деньги якобы поступают в виде благотворительных взносов и пожертвований на строительство храмов.

Известно, что в ноябре прошлого года подобные сообщения уже тиражировались — тогда издание «Блокнот» опубликовало интервью с неким координационным директором организации «Андреевский крест» Владимиром Хильченко и назвало ее «фактически первой ЧВК при РПЦ». В свою очередь, Хильченко заявил, что компания появилась в 2017 году и является «центром тактической подготовки» добровольцев для разных ЧВК.

Впоследствии настоятель Морского собора в Кронштадте архимандрит Алексий в беседе с РБК опроверг данные о создании ЧВК при РПЦ. Он объяснил, что «Андреевский крест» не является военной компаний — по его словам, при соборе есть курсы начальной военной подготовки для детей, там при необходимости обучают и взрослых, которые хотят идти добровольцами на СВО.

В комментарии РИА Новости Алексий уточнил, что в рамках работы «Андреевского креста» прихожане просто «собираются, помогают и поддерживают людей, которые желают идти добровольно на службу». «Мы уже давно работаем с молодежью: подготовка идет на силу, выносливость и все прочее. Все, что связано с армейской подготовкой — оружием и всем прочим — они уже проходят ее на полигонах от военкомата. У нас есть ветераны спецназа, они могут рассказать ребятам, как выживать правильно, как перевязку сделать. Все, что нужно для бойца: как выживать и побеждать», — пояснил он.

Очередное сообщение о создании ЧВК при РПЦ получило распространение преимущественно в украинских источниках. Российские СМИ в своих публикациях вновь напомнили о том, что данная информация является фейком, в их числе оказался, к примеру, портал «Петербургский дневник».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».