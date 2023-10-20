Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:33, 20 октября 2023Интернет и СМИ

Настоятель храма в Петербурге оценил данные о создании первой ЧВК при РПЦ

В РПЦ опровергли сообщения о создании ЧВК на базе Кронштадтского Морского собора

Фото: Bestalex / Wikimedia

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что Русская православная церковь (РПЦ) якобы создает собственные частные военные компании (ЧВК), которые вербуют и готовят к боевым действиям наемников. Настоятель храма в Петербурге опроверг распространившиеся данные и объяснил, что организация, о которой идет речь, является гражданской и была создана по инициативе прихожан.

Одной из таких ЧВК в спецслужбе назвали организацию «Андреевский крест», действующую на базе Кронштадтского Морского собора. Причем, пишет СБУ, потенциальных бойцов отбирают среди прихожан и вербуют прямо в храме. Их подготовку в целях маскировки также проводят исключительно в стенах собора либо на специальных полигонах. Кроме того, отмечается, что преимущество руководители ЧВК отдают мужчинам, которые уже проходили службу в рядах военных подразделений и имеют боевой опыт. По оценке СБУ, что финансирование компании осуществляется через счета РПЦ — деньги якобы поступают в виде благотворительных взносов и пожертвований на строительство храмов.

Материалы по теме:
Повар. Основатель ЧВК. Мятежник. Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе. Чем он запомнился?
Повар. Основатель ЧВК. Мятежник.Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе. Чем он запомнился?
24 августа 2023
Биография Евгения Пригожина. Личная жизнь, семья и карьера основателя ЧВК «Вагнер»
Биография Евгения Пригожина.Личная жизнь, семья и карьера основателя ЧВК «Вагнер»
30 августа 2023
Командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Кто он такой и как связан с Евгением Пригожиным
Командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.Кто он такой и как связан с Евгением Пригожиным
30 августа 2023

Известно, что в ноябре прошлого года подобные сообщения уже тиражировались — тогда издание «Блокнот» опубликовало интервью с неким координационным директором организации «Андреевский крест» Владимиром Хильченко и назвало ее «фактически первой ЧВК при РПЦ». В свою очередь, Хильченко заявил, что компания появилась в 2017 году и является «центром тактической подготовки» добровольцев для разных ЧВК.

Впоследствии настоятель Морского собора в Кронштадте архимандрит Алексий в беседе с РБК опроверг данные о создании ЧВК при РПЦ. Он объяснил, что «Андреевский крест» не является военной компаний — по его словам, при соборе есть курсы начальной военной подготовки для детей, там при необходимости обучают и взрослых, которые хотят идти добровольцами на СВО.

Материалы по теме:
«Мы рубились ножами и штыками» Боец ЧВК «Вагнер» — о 30 годах заключения, вербовке на зоне и боях в Донбассе
«Мы рубились ножами и штыками»Боец ЧВК «Вагнер» — о 30 годах заключения, вербовке на зоне и боях в Донбассе
22 февраля 2023
«Затаил обиду» Что российские политики говорят о Пригожине после мятежа ЧВК «Вагнер» и похода на Москву?
«Затаил обиду»Что российские политики говорят о Пригожине после мятежа ЧВК «Вагнер» и похода на Москву?
26 июня 2023
Китайские и турецкие ЧВК пришли воевать в Африку. Смогут ли они занять место ЧВК «Вагнер»?
Китайские и турецкие ЧВК пришли воевать в Африку.Смогут ли они занять место ЧВК «Вагнер»?
6 июля 2023

В комментарии РИА Новости Алексий уточнил, что в рамках работы «Андреевского креста» прихожане просто «собираются, помогают и поддерживают людей, которые желают идти добровольно на службу». «Мы уже давно работаем с молодежью: подготовка идет на силу, выносливость и все прочее. Все, что связано с армейской подготовкой — оружием и всем прочим — они уже проходят ее на полигонах от военкомата. У нас есть ветераны спецназа, они могут рассказать ребятам, как выживать правильно, как перевязку сделать. Все, что нужно для бойца: как выживать и побеждать», — пояснил он.

Очередное сообщение о создании ЧВК при РПЦ получило распространение преимущественно в украинских источниках. Российские СМИ в своих публикациях вновь напомнили о том, что данная информация является фейком, в их числе оказался, к примеру, портал «Петербургский дневник».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле прокомментировали взрыв на ядерном полигоне в США

      Глава Нагорно-Карабахской республики рассказал о невозможности ее упразднения

      Песков порассуждал о популярности Путина в мире

      Пересмотрена теория о формировании звезд в звездных яслях

      В Кремле раскритиковали Байдена за сравнение действий Путина и ХАМАС

      Байден зачитал инструкции с телесуфлера

      Вяльбе пожаловалась на нехватку ресурсов при подготовке лыжников

      53-летний Дмитрий Маликов раскрыл секреты своей красоты

      Ипотека оказалась почти вдвое дороже аренды в крупных городах России

      В Кремле прокомментировали дератификацию договора о запрете ядерных испытаний

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости