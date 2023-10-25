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17:26, 25 октября 2023Россия

Медведев назвал число поступивших на военную службу с начала года россиян

Медведев заявил, что с начала года на военную службу поступили 385 тысяч человек
СюжетМинобороны:

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

С начала 2023 года на военную службу в интересах объединенной группировки российских войск поступили 385 тысяч человек. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на совещании о комплектовании Вооруженных сил России военнослужащими по контракту в 2024 году, видео с которого опубликовано в Telegram-канале политика.

По его словам, 305 тысяч человек поступили на службу на контрактной основе. Еще около 80 тысяч являются добровольцами. «Темпы отбора на военную службу по контракту значительно возросли. Каждый день с Вооруженными силами заключают контракт более 1600 человек», — подчеркнул Медведев.

Он добавил, что каждый из российских военнослужащих заслуживает максимального уважения и необходимо продолжать оказывать им всю требуемую поддержку.

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      Сергей Истомин
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