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17:31, 25 октября 2023Россия

Медведев рассказал о порученной ему работе в сфере Вооруженных сил России

Медведеву поручили координировать работу по доукомплектованию ВС контрактниками

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместителю председателя Совета Безопасности Дмитрию Медведеву поручили координировать работу по доукомплектованию Вооруженных сил России контрактниками в 2024 году. Об этом рассказал сам экс-президент страны, передает ТАСС.

На совещании, посвященном вопросам в сфере армии, Медведев отметил, что возросли темпы отбора на военную службу.

Каждый день с российскими Вооруженными силами заключают договор более 1600 человек, пояснил зампред Совбеза.

Президент России Владимир Путин принял решение продолжить работу по доукомплектованию Вооруженных сил РФ по контракту в 2024 году. «Координировать эту работу поручено мне», — подчеркнул Медведев.

До этого политик заявлял о необходимости увеличить российскую армию до 1,5 миллиона человек.

По мнению Медведева, России необходима смешанная армия, основанная и на призыве, и на контракте.

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      Анна Щербакова
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