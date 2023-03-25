Медведев заявил о необходимости увеличить Российскую армию

Медведев призвал увеличить численность призывно-контрактной армии в РФ до 1,5 млн человек

Российская армия должна стать больше. О необходимости ее увеличения заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, передает РИА Новости.

«Наша армия должна стать больше. И параметры ее численности объявлены — это не менее 1,5 миллиона человек», — подчеркнул Медведев.

По его словам, на данный момент России необходима смешанная армия, основанная и на призыве, и на контракте. При этом политик подчеркнул, что проведение спецоперации существенно повлияло на подходы к формированию российских Вооруженных сил.

В конце прошлого года глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что число военнослужащих в Вооруженных силах РФ необходимо увеличить до 1,5 миллиона человек. По его данным, планируется набрать 695 тысяч контрактников.