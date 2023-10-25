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14:28, 25 октября 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении четырех украинских самолетов за сутки

МО: силы ПВО сбили два украинских МиГ-29, Су-25 и учебно-боевой самолет Л-39
СюжетМинобороны:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

За минувшие сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских самолета. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что средства ПВО сбили два самолета МиГ-29, штурмовик Су-25, а также учебно-боевой самолет Л-39. Цели были поражены в Донецкой народной республике и Днепропетровской области.

Как ранее сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, у российских военных появились новые системы ПВО, которые позволили за последние дни нарастить количество сбитых самолетов и вертолетов противника. Комплекс за пять дней поразил 24 самолета Украины, уточнил он.

Впоследствии стало известно, что сбитые самолеты и вертолеты противника на счету расчетов российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», которая действовала в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50.

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      Анастасия Шейкина
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