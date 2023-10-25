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16:50, 25 октября 2023Россия

Обстрел со стороны Украины повредил три дома в Курской области

Курский губернатор Старовойт сообщил о повреждениях трех домов после обстрела
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Курскую область. В результате атаки три частных домовладения получили повреждения, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В деревне Городище Рыльского района в результате обстрела со стороны Украины повреждены фасады, окна и заборы трех домовладений», — пояснил глава области.

Помимо того, в населенном пункте оказался перебит газопровод, а также нарушено электроснабжение. Сотрудники газовой службы уже прибыли на место. Пострадавших при обстреле нет, отметил губернатор.

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10 июня 2023

Ранее Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли сразу три населенных пункта в Курской области — села Попово-Лежачи, Теткино и Козино. В первом зафиксировали семь прилетов. В результате атаки со стороны Украины пострадал автомобиль. В Теткино разрушений и пострадавших нет.

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      Никита Абрамов
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