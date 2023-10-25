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12:54, 25 октября 2023Россия

В Госдуме рассказали о судьбе идеи о сокращении новогодних праздников

Депутат Иванов назвал вопрос сокращения новогодних праздников закрытым

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вопрос о сокращении новогодних праздников на данный момент можно считать закрытым, поскольку это предложение не встретило поддержки в Министерстве труда, который счел инициативу нецелесообразной. Об этом «Ленте.ру» рассказал автор инициативы, депутат Госдумы Максим Иванов.

«Мы рассматривали эту идею, но Минтруда сочло это нецелесообразным, так что, видимо, все останется в том же виде, что и сейчас, — сказал Иванов. — Понимания и поддержки людей данная инициатива не нашла, потому решено все оставить так, как есть».

Ранее Иванов заявлял, что новогодние выходные нужно распределять равномерно. По его словам, это необходимо для того, чтобы «люди не неделями отдыхали и не понимали, чем заняться и уже от безделья что-то делали, а действительно распределить рационально, для того, чтобы было по три дня выходных».

Политик также отмечал, что в сокращении майских праздников нет необходимости, поскольку в это время россияне занимаются посевом.

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