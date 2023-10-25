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18:53, 25 октября 2023Россия

Путину доложили о проведении тренировки по нанесению ответного ядерного удара

Президенту Путину доложили о нанесении тренировочного ответного ядерного удара

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину доложили о проведении тренировки по нанесению ядерного удара в ответ на ядерную атаку противника. Об этом сообщает РИА Новости.

В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу доложил, что под руководством Путина проходит тренировка, в ходе которой отработают задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на атаку противника. Затем о порядке проведения тренировки доложил начальник Генштаба страны Валерий Герасимов.

Ранее глава государства заявил, что ответ на ядерный удар по территории России не оставит противнику шансов. По его словам, после того, как российские системы обнаружения зафиксируют направляющиеся в сторону России ракеты, мгновенно будут выпущены российские средства с ядерными боеголовками.

«В воздухе появятся столько сотен наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется. Причем сразу на нескольких направлениях», — описал возможный ответ Путин.

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      Никита Абрамов
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