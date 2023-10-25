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14:28, 25 октября 2023Россия

Российские войска поразили пункт наблюдения Нацгвардии Украины

МО РФ отчиталось о поражении командно-наблюдательного пункта Нацгвардии Украины

Фото: РИА Новости

Российским войскам удалось поразить пункт наблюдения Национальной гвардии Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт 15-го полка Нацгвардии Украины», — пояснили в министерстве.

Помимо того, за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация вместе с ракетными войсками и артиллерией нанесла поражение живой силе и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 105 районах.

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Ранее российские военнослужащие поразили три пункта управления ВСУ, которые относились к 53-й механизированной бригаде, 15-му полку Нацгвардии и 38-му зенитному ракетному полку.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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