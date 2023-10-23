Минобороны заявило о поражении трех пунктов управления ВСУ

Минобороны России отчиталось о поражении трех пунктов управления ВСУ

Российские военнослужащие поразили три пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 23 октября, журналистам заявили в министерстве обороны.

Там уточнили, что они относились к 53-й механизированной бригаде, 15-му полку Нацгвардии и 38-му зенитному ракетному полку. Цели были поражены в районах населенных пунктов: Уманское, Серебрянка Донецкой народной республики, а также Ингулец в Херсонской области.

Ранее в октябре подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что на сватовском направлении ВС России поразили передовые пункты управления противника.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.