Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:22, 23 октября 2023Россия

Минобороны заявило о поражении трех пунктов управления ВСУ

Минобороны России отчиталось о поражении трех пунктов управления ВСУ
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие поразили три пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 23 октября, журналистам заявили в министерстве обороны.

Там уточнили, что они относились к 53-й механизированной бригаде, 15-му полку Нацгвардии и 38-му зенитному ракетному полку. Цели были поражены в районах населенных пунктов: Уманское, Серебрянка Донецкой народной республики, а также Ингулец в Херсонской области.

Ранее в октябре подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что на сватовском направлении ВС России поразили передовые пункты управления противника.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

Что думаешь? Оцени!
      Евгения Куликова
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыт срок поставок газа из России в Китай. Сколько топлива получит Пекин?

      В России озаботились коротким сроком жизни малых компаний

      Стало известно о непринятии ЦРУ некоторых методов СБУ

      Муратов захотел спрятать квартиру в США

      Боец «Азова» предстанет перед судом за расстрел семьи с ребенком и двух мужчин

      В США заявили об ответственности Зеленского за все крупные операции спецслужб

      Россиянам назвали способ сэкономить миллионы

      Стилистка посоветовала избавиться от пяти визуально старящих вещей

      Избитый в Чечне адвокат Немов получил орден

      В «Интер Майами» начали учить испанский язык для общения с Месси

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости