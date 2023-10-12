Российская армия поразила передовые пункты управления ВСУ

Марочко: на сватовском направлении ВС РФ поразили пункты управления ВСУ

На сватовском направлении Российская армия поразила передовые пункты управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, в районе населенных пунктов Макеевки и Невского были обнаружены пункты управления с командно-штабными машинами на базе бронетранспортера и грузовика ГАЗ-66. С помощью высокоточных боеприпасов и артиллерии их удалось уничтожить.

Ранее Марочко сообщил, что на купянском направлении ВСУ покинули несколько опорных пунктов. Это произошло на участке Синьковка-Петропавловка из-за давления российских войск на противника.