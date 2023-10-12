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08:40, 12 октября 2023Бывший СССР

ВСУ покинули несколько опорных пунктов

Марочко: на купянском направлении ВСУ покинули несколько опорных пунктов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На купянском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули несколько опорных пунктов. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

На участке Синьковка-Петропавловка военнослужащим ВСУ пришлось покинуть несколько опорных пунктов из-за регулярных атак Российской армии. При этом большая часть украинских подразделений утратили боеспособность, сейчас их доукомплектовывают личным составом из мобилизованных.

Ранее Марочко заявил, что из Харькова уехало подразделение ВСУ, состоящее из иностранных наемников. Оно базировалось в учебном заведении.

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    Александр Слабиев
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