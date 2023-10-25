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14:28, 25 октября 2023Россия

Российские войска вскрыли скопление живой силы ВСУ у моста через Днепр

ВС России нанесли огневое поражение вскрытому скоплению ВСУ у моста через Днепр

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли огневое поражение вскрытому скоплению украинских войск у моста через Днепр. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

Как сообщили в оборонном ведомстве, соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) были также обнаружены близ Алешкинского острова.

Днем ранее МО России заявляло, что десантники ВСУ саботируют проведение десантных операций на левом берегу Днепра.

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Саботаж со стороны десантников ВСУ связан с тем, что при предыдущих попытках закрепиться на левом берегу реки и создать там плацдарм украинские войска понесли серьезные потери.

Военный эксперт Владислав Шурыгин отмечал, что украинские войска утратили возможность продвижения почти на всех направлениях и главным образом предпринимают попытки атаковать российские позиции на херсонском участке.

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      Марк Леонов
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