Российские войска вскрыли скопление живой силы ВСУ у моста через Днепр

ВС России нанесли огневое поражение вскрытому скоплению ВСУ у моста через Днепр

Вооруженные силы (ВС) России нанесли огневое поражение вскрытому скоплению украинских войск у моста через Днепр. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

Как сообщили в оборонном ведомстве, соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) были также обнаружены близ Алешкинского острова.

Днем ранее МО России заявляло, что десантники ВСУ саботируют проведение десантных операций на левом берегу Днепра.

Саботаж со стороны десантников ВСУ связан с тем, что при предыдущих попытках закрепиться на левом берегу реки и создать там плацдарм украинские войска понесли серьезные потери.

Военный эксперт Владислав Шурыгин отмечал, что украинские войска утратили возможность продвижения почти на всех направлениях и главным образом предпринимают попытки атаковать российские позиции на херсонском участке.