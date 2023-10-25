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10:50, 25 октября 2023Россия

Украина обстреляла российское село из танка, минометов и «Града» одновременно

Mash: Украина обстреляла курское село Козино из танка, минометов и «Града»

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Козино Курской области из танка, минометов и «Града» одновременно. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, 24 октября по селу ударили минимум 20 снарядов различного калибра. Пострадавших среди местного населения удалось избежать, однако небольшие повреждения получили жилые дома.

Власти Курской области эти данные не комментировали.

Накануне сообщалось, что в результате атаки дрона-камикадзе на регион пострадал мужчина. Как стало известно, беспилотник атаковал строителей, восстанавливающих разрушенные ВСУ дома. Одного рабочего госпитализировали с осколочным ранением.

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В тот же день губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинский дрон сбросил взрывчатку в поселке Теткино Глушковского района, в результате чего был ранен россиянин. Врачи оказали мужчине медицинскую помощь и отпустили домой.

Оружие России
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      Константин Лысяков
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