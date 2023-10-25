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16:06, 25 октября 2023Россия

В Дагестане 15-летний подросток серьезно пострадал из-за иранской печи

Mash: в Дагестане подросток получил серьезные ожоги из-за иранской печи

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Дагестане 15-летний подросток получил серьезные ожоги из-за взрыва иранской газовой печи. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Gor.

По сведениям издания, все произошло в селе Чонтаул. В помещении находилась газовая печь, произведенная в Иране. По предварительным данным, где-то была брешь, когда газа скопилось достаточно, все рвануло.

Пострадавшего юношу в тяжелом состоянии доставили в больницу Кизилюрта. Медики предложили транспортировать его в Махачкалу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье подросток забросил удочку в озеро во время рыбалки и попал в больницу. Инцидент был зафиксирован в микрорайоне Востряково в городском округе Домодедово. Мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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      Анна Щербакова
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