В Госдуме прокомментировали награждение сына Кадырова в Карачаево-Черкесии

Депутат Госдумы от Чечни Делимханов поздравил сына Кадырова с наградой

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов поздравил Адама Кадырова, сына главы республики Рамзана Кадырова, с вручением высшей награды Карачаево-Черкесии. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале политика.

По его словам, орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» 15-летнему сыну Кадырова был вручен за личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, а также за укрепление традиционных исламских ценностей.

«Очень приятно, что, несмотря на молодой возраст, Адам демонстрирует готовность стоять до конца за святые для мусульман ценности. В этом вопросе он — яркий пример мужества, смелости и справедливости не только для сверстников, но и всех остальных. Уверен, что Адам принесет еще много пользы народу и стране», — написал парламентарий.

Карачаево-Черкесия стала третьим российским регионом, наградившим Адама Кадырова, который избил в СИЗО поджигателя Корана Никиту Журавеля. 6 октября подросток стал Героем Чечни. Сообщивший об этом Делимханов отметил, что мальчик с самых юных лет «проявлял лидерские и организаторские качества, всегда стремился к собственному развитию и никогда не тратил время понапрасну».

24 октября стало известно, что Кадырова-младшего наградили вторым по значимости орденом Татарстана — «Дуслык». Глава республики Рустам Минниханов лично приехал в Чечню, чтобы вручить награду.