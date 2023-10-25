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19:06, 25 октября 2023Россия

В Ингушетии юриста задержали за помощь сбежавшей от насилия в семье женщине

Меркачева: в Ингушетии юриста Аламова задержали за помощь сбежавшей женщине
Магомед Аламов

Магомед Аламов. Кадр: Фильм «Отцы и дети»

В Ингушетии юриста Магомеда Аламова задержали за помощь 28-летней женщине, сбежавшей от насилия в семье. Об этом сообщила член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева в Telegram-канале.

Правозащитник отметила, что мужчина согласился подвезти беглянку и забрал ее из Назрани. Она утверждала, что в Ингушетии родственники подвергали ее всяческим издевательствам и даже пытались избавить ее от влияния нечистой силы, якобы изгоняя из нее злых духов.

Жительница Ингушетии сейчас находится в Петербурге и написала заявление в полицию, в котором разъяснила все обстоятельства добровольного отъезда, подчеркнула Меркачева, однако чеченские и ингушские силовики начали допрашивать юриста Аламова и угрожать ему.

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Родственники сбежавшей женщины обещали расправиться с юристом и его детьми, если она не вернется домой до 29 октября, выяснила Меркачева. «Неизвестные задержали двух журналистов, которые решили приехать в Назрань и разобраться в этой истории», — написала член СПЧ.

Меркачева обратилась в МВД и генпрокуратуру из-за угроз юристу Аламову. По данным некоторых Telegram-каналов, сбежавшая женщина решила привлечь к решению своей проблемы уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.

Ранее сообщалось, что чеченский омбудсмен Мансур Солтаев отчитался о возвращении в республику 26-летней Седы Сулеймановой, которая сбежала от родни в Санкт-Петербург.

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      Анна Щербакова
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