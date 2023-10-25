В Калининграде ответили на слова Борреля о польской границе

Алиханов ответил на слова Борреля о польской границе фразой «мы тут с 1945 года»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, отвечая на слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о польской границе, заявил, что регион вошел в состав СССР в 1945 году. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

Таким образом, политик прокомментировал высказывание Борреля о том, что Москве нельзя позволить поставить марионеточное правительство в Киеве и иметь российскую армию на границе с Польшей.

«Так получилось, мы тут уже с 1945 года», — написал Алиханов.

Северная часть Восточной Пруссии в 1945 году была передана Советскому Союзу, а в следующем году переименована в Калининградскую область. На данный момент является самым западным регионом России, граничащим с Литвой и с Польшей.

Ранее парламентская комиссия по иностранным делам Эстонии предложила языковой комиссии Общества родного языка изучить возможность употребления названия Кенигсберг вместо Калининград на эстонском языке. В ответ губернатор Алиханов назвал эту идею глупостью.