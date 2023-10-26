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11:16, 26 октября 2023Россия

Десятки животных сгорели при пожаре в российском зоопарке

При пожаре в частном зоопарке «Крошка Енот» в Саратове сгорело 40 животных
СюжетПожар в Ростове

Фото: Chris Ensminger / Unsplash

Несколько десятков животных сгорели при пожаре в павильоне зоопарка «Крошка Енот» в Саратове. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале.

В их числе более 40 питомцев: малайская циветта, гекконы, удав, бородатая агама, попугай, морская свинка, шиншилла, мары, скунс, сурикаты, черепахи, дикобразы. Редких млекопитающих, в том числе белого дикобраза, а также прибывшего из Хабаровска лемура, удалось спасти.

Зверинец был частным и располагался на территории городского парка. По данным МЧС, загорелись деревянные павильоны. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

На месте работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории — им предстоит выяснить обстоятельства и причины случившегося.

Летом пожар произошел на территории зоопарка в Ростове-на-Дону. Огонь охватил 300 квадратов, о пострадавших не сообщалось.

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      Евгения Куликова
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