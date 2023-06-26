Пожар в ростовском зоопарке локализовали

Возгорание в музее на территории зоопарка в Ростове-на-Дону локализовали

Пожарные локализовали возгорание в музее на территории зоопарка в Ростове-на-Дону. Об этом рассказал представитель Главного управления МЧС России по региону, сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, пожар был локализован на площади 300 квадратных метров в 19:50 по местному времени (совпадает с московским).

О ЧП в ростовском зоопарке стало известно 26 июня. По данным МЧС, он произошел в одном из зданий комплекса и распространился на площади 300 квадратных метров. Отмечалось, что пострадавших нет. Пожару присвоен второй ранг, в тушении задействованы 17 единиц техники и 48 человек.

На опубликованном видео заметен густой черный дым, поднимающийся в небо над кронами деревьев.

Также сообщалось, что из горящего в Ростове-на-Дону зоопарка начали эвакуировать животных.