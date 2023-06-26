Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:28, 26 июня 2023Россия

Пожар в ростовском зоопарке локализовали

Возгорание в музее на территории зоопарка в Ростове-на-Дону локализовали

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Пожарные локализовали возгорание в музее на территории зоопарка в Ростове-на-Дону. Об этом рассказал представитель Главного управления МЧС России по региону, сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, пожар был локализован на площади 300 квадратных метров в 19:50 по местному времени (совпадает с московским).

О ЧП в ростовском зоопарке стало известно 26 июня. По данным МЧС, он произошел в одном из зданий комплекса и распространился на площади 300 квадратных метров. Отмечалось, что пострадавших нет. Пожару присвоен второй ранг, в тушении задействованы 17 единиц техники и 48 человек.

На опубликованном видео заметен густой черный дым, поднимающийся в небо над кронами деревьев.

Также сообщалось, что из горящего в Ростове-на-Дону зоопарка начали эвакуировать животных.

Что думаешь? Оцени!
    Игорь Дмитров
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны сообщило о перехвате британских истребителей над Черным морем
    Аллигатор погнался за рыбаком у пруда и попал на видео
    Ученые сравнили влияние секса и воздержания на качество сна
    Диетолог Гинзбург перечислил полезные свойства супов
    Футболист «Динамо» сравнил уровень жизни в России и США
    Спрогнозировано появление новых правил работы из-за лесных пожаров
    Сурков призвал «не играть больше в ЧВК» в России
    Молния ударила в полный пассажиров самолет после приземления
    Байден поручил ежечасно докладывать о событиях в России из-за мятежа Пригожина
    Россиянам назвали способы защитить дачу от пожаров
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.