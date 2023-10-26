В России назвали цель переговоров с ХАМАС

Сенатор Ковитиди назвала целью переговоров с ХАМАС мирное урегулирование

Делегация ХАМАС прибыла в Москву на переговоры, чтобы найти путь мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Такую цель визита представителей движения в Россию в беседе с «Лентой.ру» назвала член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

Поднятый Россией вопрос эвакуации из сектора Газа российских граждан, иных иностранных граждан, освобождения заложников чрезвычайно важен, а значит, требует активного диалога Ольга Ковитиди российский сенатор

«Активные дипломатические усилия России конструктивны и направленны исключительно на мирное урегулирование израиле-палестинского конфликта и прекращение кровопролития в секторе Газа», — сказала сенатор.

26 октября РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что член политбюро радикальной палестинской группировки ХАМАС Абу Марзук находится с визитом в Москве. Позже информацию подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Позже в российском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что на встрече с ХАМАС в Москве обсудили освобождение захваченных группировкой во время вторжения в Израиль российских граждан, а также эвакуацию соотечественников из сектора Газа.

На Смоленской площади также подтвердили позицию Москвы в соответствии с международным решением о создании суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, которое будет мирно сосуществовать с Израилем.