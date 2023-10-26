Россиянка рассказала о насильной госпитализации после обмана психиатра

Россиянка заявила «Ленте.ру» о насильной госпитализации после обмана психиатра

Посещение психиатра в одной из частных клиник Москвы обернулось для Кристины А. (имя изменено) принудительной госпитализацией в психиатрическую больницу. Об этом девушка рассказала «Ленте.ру».

Кристине 20 лет, она учится в одном из столичных вузов и к психиатру обращается не впервые: до этого у нее был опыт общения со специалистами этого профиля, лечение ей частично помогало. Однако осенью 2023 году у нее вернулись симптомы тревоги и подавленного настроения.

С надеждой получить помощь я обратилась к психиатру в «Клинику инфекционных заболеваний» CMD, отзывы у нее были хорошие. На стойке регистратуры я не смогла вспомнить номер своей регистрации, и мой диалог с врачом начался именно с этого — с грубых выяснений того, почему я не могла вспомнить номер регистрации. Еще могу сделать предположение о том, что ей не понравился мой внешний вид, так как я довольно ярко выгляжу Кристина А.

Врач обманула пациентку, чтобы вызвать скорую помощь

«Врач начала меня спрашивать о дозировках моих препаратов двухлетней давности, которые я тоже не смогла вспомнить. Врач на меня буквально начала "наезжать", мол, как я могу вам вообще в таком случае помочь и зачем вы вообще пришли. У меня и до этого было состояние нестабильное, а тут, после такой порции унижений, я не смогла сдержать слез и расплакалась, но без какой-то истерики. Мне было страшно, что мне уже никто не сможет помочь. Тогда врач попросила номер телефона прошлого психиатра и вышла за дверь, чтобы ему позвонить», — рассказала Кристина.

Девушка добавила, что в момент, когда врач вышла за пределы кабинета, к ней пригласили клинического психолога, который провел тесты на уровень депрессии.

«Естественно, в таком состоянии ощущения безнадежности я их прошла отвратительно. Я считаю, что эти результаты были совершенно необъективны, так как позднее я их проходила с уже совсем другими результатами», — отмечает собеседница «Ленты.ру».

Вернулась врач не одна, еще с двумя людьми. Оказалось, что врач звонила не моему психиатру, а в скорую психиатрическую помощь Кристина А.

«В кабинет зашли мужчина и женщина, вначале я не понимала, что происходит, мне даже не представились и отказались называть имена. Я рассказала о произошедшем, о том, что меня довели до слез, в этот момент врач, которая вызвала скорую, начала меня перебивать и говорить что-от себя. Она сказала, что боится некой юридической ответственности и добавила, что я еще буду ее благодарить», — вспоминает девушка.

Тогда врач, который приехал, «пригласил» меня пройти в машину скорой помощи. Я сопротивлялась. Вначале я просто села и никуда не шла, потом меня за руки дотащили до порога кабинета. Потом мне сказали, что если я сейчас с ними не пойду, то меня свяжут отправят в больницу как буйного пациента. Возможно, стоило сопротивляться до конца, но в том состоянии мне это было сделать очень сложно Кристина А.

Девушка провела в больнице три дня

«Я лежала в Ганнушкина Насчет врачей все же хочу отметить, что все ко мне уважительно обращались. Выпустили меня из больницы только после того, как я подписала бумаги, что не имею никаких претензий к персоналу Ганнушкина. Специалисты провели все тесты, которые подтвердили, что я нахожусь во вменяемом состоянии» — заключила собеседница «Ленты.ру».

После выписки девушка обращалась с претензией в частную клинику в надежде разрешить споры в досудебном порядке, однако там отвергли требования пациентки. Сейчас Кристина жалуется на ненадлежащее обращение со стороны медицинского персонала в Минздрав и Прокуратуру.

Я жду, что мне возместят не только стоимость самого приема, но и выплатят моральную компенсацию: эта ситуация оказалась для меня очень травмирующей Кристина А.

Ранее стало известно, что актрису Светлану Светличную могут удерживать в психиатрической клинике силой. Об этом рассказал знакомый артистки Илья Коротков.

Друзья Светличной заявили, что не верят в то, что актриса подписала согласие о запрете свиданий с «любимыми друзьями». «У нас есть снования не доверять тем, кто ее навещает. Нас взбудоражило, что у Светланы Афанасьевны случились какие-то вспышки агрессии и она набросилась на медсестру», — сказал Коротков.