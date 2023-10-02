Друзья Светличной заявили о насильном удерживании актрисы в психбольнице

Друзья Светланы Светличной заявили о насильном удерживании актрисы в клинике

Актрису Светлану Светличную могут удерживать в психиатрической клинике силой. Об этом в беседе с каналом НТВ рассказал знакомый артистки Илья Коротков.

Друзья Светличной заявили, что не верят в то, что актриса подписала согласие о запрете свиданий с «любимыми друзьями». «У нас есть снования не доверять тем, кто ее навещает. Нас взбудоражило, что у Светланы Афанасьевны случились какие-то вспышки агрессии и она набросилась на медсестру», — сказал Коротков.

При этом директор гильдии актеров Валерия Гущина отметила, что у сына артистки не «было выбора», так как Светличная страдает от деменции. «Эти гадостные болезни, когда человек исключается из общества», — добавила она.

По данным телеканала, год назад состояние Светличной ухудшилось — ей диагностировали болезнь Альцгеймера.

Ранее жена голливудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг рассказала о прогрессирующей деменции мужа.