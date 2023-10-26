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17:20, 26 октября 2023Россия

Первый директор ФСБ обозначил позицию России по атакам на сектор Газа

Первый директор ФСБ Степашин назвал очевидной позицию России по ситуации в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Позиция России по конфликту Израиля и ХАМАС в секторе Газа очевидна — это борьба с терроризмом и защита мирного населения. Так ее обозначил первый директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Степашин, его слова приводит РИА Новости.

По словам Степашина, атаки на регион напоминают зверства войск нацистской Германии при блокаде Ленинграда и превосходят их.

«То, что происходит сейчас в секторе Газа, напоминает блокаду Ленинграда, только более зверскую. При чем здесь полтора миллиона женщин и детей, живущих там, они виноваты в чем?..» — объявил Степашин.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня — все это время нацистские войска подвергали голодавших и замерзавших жителей и защитников города регулярным артиллерийским обстрелам и бомбардировкам. Пережить блокаду не смогли более миллиона человек.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны объявили о нахождении государства в состоянии войны. Позже Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

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      Марк Леонов
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