Почти 250 домов остались без света из-за обстрела российского региона

Пять сел Курской области остались без света в результате обстрела со стороны ВСУ

В Курской области почти в 250 домах пяти сел Рыльского района пропал свет в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

«Поступила информация об обстреле со стороны Украины населенного пункта Городище в Рыльском районе двумя артиллерийскими снарядами калибра 122 миллиметра», — сообщил собеседник агентства, уточнив, что Украина атаковала приграничный регион в среду, 25 октября.

В результате без электричества остались деревни и села Воронок, Валетовка, Городище, Козино, а также Крупец. Свет пропал в 239 домах, где живут более 470 человек, его обещают восстановить до конца четверга, 26 октября.

Помимо этого, обстрел из артиллерии повредил газовую трубу низкого давления, из-за чего оказалось нарушено газоснабжение десяти домов.

Днем ранее, 25 октября, ВСУ также обстреляли сразу три населенных пункта в Курской области — Попово-Лежачи, Теткино и Козино. Повреждения получил автомобиль.