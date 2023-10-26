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12:29, 26 октября 2023Россия

Проводы единственного добровольца в российском городе попали на видео

Торжественные проводы единственного добровольца провели в Свирске

Торжественные проводы единственного добровольца Егора Назарова провели в Свирске. Мероприятие попало на видео, соответствующими кадрами поделился мэр российского города Владимир Орноев в Telegram-канале.

На представленном видеоролике видно, что в проводах участвуют как минимум 30 человек. Звучит марш «Прощание славянки». Местные школьники стоят с флагами, а мэр Орноев произносит речь.

Свирский градоначальник опубликовал видео с мероприятия утром в четверг, 26 октября.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, что множество женщин отправляются в зону проведения специальной военной операции (СВО) в качестве добровольцев и хорошо справляются со своими задачами.

До этого министр сообщил, что за последний месяц для участия в спецоперации набрали 38 тысяч добровольцев. Шойгу подчеркнул, что все они отличаются высокой мотивацией.

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      Анна Щербакова
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