Россиянам захотели разрешить жениться и разводиться по-новому

Минюст предложил разрешить жениться и разводиться через МФЦ

Минюст предложил разрешить россиянам жениться и разводиться по-новому — через многофункциональные центры (МФЦ). Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Поправки предлагается внести в Семейный кодекс. В случае их принятия граждане России, не состоящие в браке, смогут официально зарегистрировать свои отношения в центрах предоставления госуслуг, но без торжественной обстановки. Однако есть исключения, при которых МФЦ сможет отказать в этой процедуре: заключение брака на дому, в больнице или с лицом, находящимся в местах лишения свободы.

Развестись через МФЦ смогут супруги, не имеющие несовершеннолетних детей, при условии взаимного согласия, а также на основании судебного решения.

Ранее Минюст объявил о подготовке запрета смены пола в паспорте. Как объяснил глава ведомства Константин Чуйченко, инициатива является одним из шагов по закреплению в российском законодательстве традиционных ценностей.