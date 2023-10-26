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07:59, 26 октября 2023Россия

Российские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ под Артемовском

МО РФ: тульские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ у Клещеевки

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Тульские десантники пресекли попытку прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Клещеевка к югу от Артемовска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Отмечается, что расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Воздушно-десантных войск (ВДВ) была обнаружена группа украинских бойцов, засевшая в лесопосадке. По данным Минобороны, ВСУ оборудовали укрепленный опорный пункт и готовились с рассветом пойти в атаку. «Координаты позиций противника незамедлительно были переданы на командный пункт, после чего было принято решение уничтожить его огнем из штатного вооружения танка Т-90М "Прорыв"», — рассказали в ведомстве.

С наступлением сумерек танкисты выдвинулись в указанный район. Они запросили координаты украинских позиций и уничтожили их из 125-миллиметровой пушки с расстояния около девяти километров, сообщили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли огневое поражение вскрытому скоплению украинских войск у моста через Днепр. Соединения ВСУ были также обнаружены близ Алешкинского острова.

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      Екатерина Подвигина
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