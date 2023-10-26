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16:11, 26 октября 2023Россия

Стало известно о возгорании газопровода на территории московской ТЭЦ

Shot: газопровод загорелся на территории ТЭЦ-16 в Москве

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Газопровод загорелся на территории ТЭЦ-16 в Москве. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Shot. По данным издания, сотрудников ТЭЦ эвакуировали.

Уточняется, что тушение пожара станет возможным лишь после того, как электростанция будет обесточена. О пострадавших не сообщается. В свою очередь, Telegram-канал Mash добавляет, что пожару присвоен первый ранг сложности.

Согласно сообщению РИА Новости, на территории электростанции горят три котла, в котельной частично обрушилась кровля.

Предыдущий крупный пожар на российской ТЭЦ произошел в июле — тогда загорелась электростанция в Великом Новгороде. Огнем было объято 2,3 тысячи квадратных метров.

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      Марк Леонов
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