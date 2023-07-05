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00:44, 5 июля 2023Россия

В Великом Новгороде потушили пожар на Лужской ТЭЦ

МЧС: в Великом Новгороде потушили пожар на Лужской теплоэлектроцентрали
СюжетПожары в России

Фото: Telegram-канал МЧС России

В Великом Новгороде потушили пожар на Лужской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС.

«Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в Новгородской области», — говорится в сообщении. По данным ведомства, пострадавших нет. Огнем было объято 2,3 тысячи квадратных метров. В тушении участвовали 30 человек и девять единиц техники.

О пожаре стало известно во вторник, 4 июля. «По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит пожар в производственном здании», — сообщили в МЧС. Прокуратура назвала предварительной причиной пожара на Лужской ТЭЦ в Великом Новгороде возгорание турбины.

3 июля крупный пожар произошел в подмосковных Химках на территории цеха мебельного комбината «Сходня». По информации пресс-службы областного главка МЧС России, загорелось складское помещение.

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    Марина Совина
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