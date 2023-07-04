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22:03, 4 июля 2023Россия

Названа предварительная причина пожара на Лужской ТЭЦ

Прокуратура назвала предварительной причиной пожара на Лужской ТЭЦ возгорание турбины

Фото: Telegram-канал МЧС России

Прокуратура назвала предварительной причиной пожара на Лужской ТЭЦ в Великом Новгороде возгорание турбины. Об этом сообщает РБК.

«Предварительно установлено, что 4 июля 2023 года произошло возгорание турбины в здании Лужской газотурбинной ТЭЦ в Великом Новгороде. При этом погибших и пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в тушении участвуют 30 человек и девять единиц техники. В МЧС России заявили, что огнем охвачено 2,3 тысячи квадратных метра. Уточняется, что угроза распространения огня на соседние здания снята.

3 июля крупный пожар произошел в подмосковных Химках на территории цеха мебельного комбината «Сходня». По информации пресс-службы областного главка МЧС России, загорелось складское помещение.

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    Марина Совина
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