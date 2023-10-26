В российском городе произошел взрыв

В жилом доме в Заволжье Нижегородской области произошел взрыв

В жилом доме в городе Заволжье Нижегородской области произошел взрыв. Об этом сообщает портал News NN.

По данным издания, взрыв прогремел на первом этаже жилого многоквартирного дома еще 25 октября, однако о случившемся стало известно лишь сегодня, 26 октября.

После взрыва в квартире начался пожар. Прибывшие спасатели обнаружили на месте взрыва пострадавшего россиянина, врачи доставили его в реанимацию. По данным News NN, в квартире взорвался газ.

Ранее сообщалось о взрыве в жилом доме в Котельниково Волгоградской области. В квартире, пострадавшей от взрыва, начался пожар, после чего огонь перекинулся на соседнюю квартиру. Жилой дом эвакуировали.