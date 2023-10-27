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19:39, 27 октября 2023Наука и техника

Российские пилоты вертолетов получат «плавающую парту»

«Известия»: судно для обучения пилотов вертолетов спустят на воду в 2024 году

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Минобороны России согласовало план строительства и ввода в эксплуатацию судна проекта 14400, предназначенного для обучения пилотов вертолетов морской авиации. «Плавающую парту» спустят на воду в 2024 году, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Отмечается, что подготовка экипажа судна, которое будет обучать экипажи вертолетов и выполнять задачи по патрулированию водных регионов, начнется в следующем году.

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Собеседники издания подчеркнули, что активизация работ по проекту 14400 связана с опытом проведения специальной военной операции. На судне вертолетчики будут обучаться новым приемам работы на море и получат навыки борьбы с морскими дронами.

«На больших кораблях есть вертолетные площадки. На каждом флоте есть вертолетный полк. Пилотам надо три-четыре раза в неделю вылетать и тренироваться. А палубному летчику где тренироваться? На земле они отрабатывают посадку, им выделяют маленький пятачок размером с вертолетную площадку. Но это на земле, а корабль-то качается, плюс там есть надстройка. Корабельная площадка для тренировки палубных вертолетов нужна, чтобы не гонять боевые корабли. У него и экипаж поменьше», — сообщил бывший начальник главного штаба Военно-морского флота адмирал Валентин Селиванов.

Специальное судно проекта 14400 предназначено для отработки навыков посадки и взлета с авианесущих кораблей экипажами вертолетов Ка-27, Ка-29, Ка-31 и Ка-52. Судно со стандартным водоизмещением около 850 тонн будет оборудовано местом для посадки одного вертолета.

Ранее в октябре военный эксперт Дмитрий Болтенков сообщил, что российские вертолеты Ка-27, Ка-29 и Ми-8 могут эффективно уничтожать украинские морские дроны. Вертолет может подолгу находиться в воздухе и осуществлять поиск целей при помощи радиолокационной станции.

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      Даниил Иринин
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