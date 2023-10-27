Дочь Оззи Осборна отпраздновала 39-летие в платье с откровенным вырезом на груди

Дочь рок-музыканта Оззи Осборна, актриса и певица Келли Осборн, вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

Знаменитость решила отпраздновать свое 39-летие в компании звездных родителей, отправившись в ресторан. Для мероприятия Осборн примерила облегающее белое платье, оформленное откровенным вырезом на груди в виде сердца. Ее образ дополняли остроносые черные туфли и кошелек люксового бренда Chanel.

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Визажисты сделали ей макияж в стиле smoky eyes и нанесли на губы темно-розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили окрашенные в фиолетовый цвет волосы и уложили их в небольшие локоны.

В 2021 году Келли Осборн рассказала правду о пластике лица. Тогда знаменитость записала видеообращение поклонникам, которые были удивлены изменениями в ее внешности и заподозрили актрису в злоупотреблении хирургическими операциями. «Я всегда очень честна в отношении того, что я меняю в своем теле. (...) Я никогда ничего не делала с лицом, кроме нескольких инъекций в губы, челюсть и лоб», — высказалась звезда.