Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:51, 27 октября 2023Ценности

Дочь Оззи Осборна отпраздновала 39-летие в платье с откровенным вырезом на груди

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Дочь рок-музыканта Оззи Осборна, актриса и певица Келли Осборн, вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

Знаменитость решила отпраздновать свое 39-летие в компании звездных родителей, отправившись в ресторан. Для мероприятия Осборн примерила облегающее белое платье, оформленное откровенным вырезом на груди в виде сердца. Ее образ дополняли остроносые черные туфли и кошелек люксового бренда Chanel.

Фото: MEGA / GC Images / Getty Images

Визажисты сделали ей макияж в стиле smoky eyes и нанесли на губы темно-розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили окрашенные в фиолетовый цвет волосы и уложили их в небольшие локоны.

В 2021 году Келли Осборн рассказала правду о пластике лица. Тогда знаменитость записала видеообращение поклонникам, которые были удивлены изменениями в ее внешности и заподозрили актрису в злоупотреблении хирургическими операциями. «Я всегда очень честна в отношении того, что я меняю в своем теле. (...) Я никогда ничего не делала с лицом, кроме нескольких инъекций в губы, челюсть и лоб», — высказалась звезда.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Израильтяне глумятся над палестинцами в TikTok. Они шутят про их страдания, бомбежки и нехватку воды

      В России пройдут фестивали с «полной свободой действий»

      Россиянка попыталась обмануть отца на миллион рублей и попала под статью

      Премьер Словакии выступил за сохранение гумпомощи Украине

      Путин наградил россиянина за спасение тундры от экологической катастрофы

      В Одессе убрали табличку с русским языком на здании мэрии

      Вышел трейлер нового фильма Дэвида Финчера с Майклом Фассбендером в главной роли

      Noize MC избавился от оставшегося в России автомобиля

      Экс-премьер Британии станет телеведущим

      Словакия отказалась поддержать антироссийские санкции ЕС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости