Похудевшая дочь Оззи Осборна рассказала правду о пластике лица

Дочь рок-музыканта Оззи Осборна, актриса и певица Келли Осборн, рассказала правду о пластике лица и поделилась соответствующим роликом. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

36-летняя знаменитость записала видеообращение поклонникам, которые были удивлены изменениями в ее внешности и заподозрили актрису в злоупотреблении пластическими операциями. На кадрах Осборн сидит в кресле, пока визажист наносит на ее лицо макияж.

«Я всегда очень честна в отношении того, что я меняю в своем теле. (...) Я никогда ничего не делала с лицом, кроме нескольких инъекций в губы, челюсть и лоб. Я не вру, но спасибо за комплименты. Давайте развеем эти глупые слухи! Разве вы не можете просто порадоваться за меня?» — высказалась она.

Публикация набрала больше 36 тысяч лайков. Подписчики поддержали актрису в комментариях. «Ты выглядишь потрясающе!», «Ты сногсшибательна и всегда была такой», «Тебе не нужно оправдываться!», «Просто красотка! Хейтеры пишут из зависти. Ты невероятная!» — хвалили фанаты.

Ранее в мае фанаты не узнали похудевшую Келли Осборн на новом фото. Звезда попозировала в стенах дома в черной футболке. Ее лиловые волосы на снимке собраны в два высоких симметричных пучка, а на лицо нанесен макияж в светлых тонах. «Ты увеличила губы или это такой макияж? Они выглядят совершенно иначе», — недоумевали подписчики.