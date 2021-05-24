Фанаты не узнали похудевшую дочь Оззи Осборна на новом фото

Дочь рок-музыканта Оззи Осборна, актриса и певица Келли Осборн поделилась новой фотографией и удивила фанатов изменениями во внешности. Соответствующие снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенном кадре 36-летняя знаменитость позирует в стенах дома в черной футболке. Ее лиловые волосы собраны в два высоких симметричных пучка, а на лицо нанесен макияж в светлых тонах. Публикация набрала больше 120 тысяч лайков.

Пользователи сети не узнали Осборн на фото из-за четко очерченных черт лица и изменившейся формы губ. «Кто это? Я сбита с толку», «Ты увеличила губы или это такой макияж? Они выглядят совершенно иначе», «Что произошло с ее лицом?», «Тебя совсем не узнать. То, какой тебя создал бог, самый лучший вариант из всех возможных: без пластики и инъекций», «Ты выглядишь невероятно, но Келли с милыми щеками мне нравилась больше», — высказывались они.

В октябре Келли Осборн вышла в свет в облегающем наряде и вызвала споры в сети по поводу своего внешнего вида. Знаменитость сфотографировали на мероприятии по случаю празднования 36-летия в черном платье длины миди с глубоким декольте. Некоторые пользователи сети раскритиковали внешность Осборн. «Она слишком ленива, чтобы сидеть на диете, поэтому пошла и оперировала свой желудок», — писали недоброжелатели.