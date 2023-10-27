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11:43, 27 октября 2023Из жизни

Будущая королева собралась нарушить тысячелетнюю традицию

Кейт Миддлтон собралась отправить сына учиться в школу вместе с девочками

Фото: Suzanne Plunkett / WPA Pool / Getty Images

Кейт Миддлтон — супругу принца Уэльского Уильяма и будущую королеву Великобритании — заподозрили в желании нарушить тысячелетнюю традицию. Об этом сообщает News.com.au.

По информации близких ко двору источников, Кейт Миддлтон хочет, чтобы ее старший сын Джордж Александр Луи — принц Уэльский, будущий король Георг V — получил образование в публичной школе, где мальчики и девочки учатся вместе. Инсайдеры утверждают, что супруга принца Уильяма собралась отправить сына в колледж Марлборо в Уилтшире, который окончила сама.

На это якобы указывает то, что будущая королева посетила свою альма-матер в конце октября вместе с 10-летним принцем Джорджем. «Вот-вот может произойти историческое событие, и случится оно благодаря одному обстоятельству — девочкам. Джордж может стать первым монархом со времен восшествия на престол Этельстана в 924 году, который получит образование в разнополой среде», — заявила эксперт по королевской семье Даниэла Элсер.

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На протяжении более тысячи лет все будущие правители Англии, а потом и Великобритании учились в специальных учебных заведениях для мальчиков. Это является негласным правилом королевской семьи, но, по мнению Элсер, Кейт Миддлтон и принц Уильям решили нарушить его, чтобы «воспитать будущего короля совершенно по-новому, в сравнении с прежними наследниками».

Элсер также заявила, что таким образом родители оказывают принцу Джорджу огромную услугу, так как учеба в смешанным классе расширит представление наследника престола о мире и обществе.

Ранее сообщалось, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон начала звонить принцу Гарри по ночам, чтобы поддержать его. По словам источника издания, супруга принца Уильяма и герцог Сассекский принц Гарри сохранили теплые отношения, несмотря на конфликт в королевской семье.

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      Никита Савин
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