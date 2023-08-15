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16:27, 15 августа 2023Из жизни

Кейт Миддлтон стала звонить принцу Гарри по ночам из жалости

Closer: Кейт Миддлтон стала чаще общаться с принцем Гарри из-за его неудач

Фото: РAaron Chown / Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон начала звонить с принцу Гарри по ночам, чтобы поддержать его. Об этом сообщает Closer.

По словам источника издания, супруга принца Уильяма и герцог Сассекский принц Гарри сохранили теплые отношения, несмотря на конфликт в королевской семье. Инсайдер во дворце утверждает, что Кейт Миддлтон стала чаще общаться с младшим братом своего супруга из жалости, так как тот в последнее время переживает череду неудач. «Кейт тяжело наблюдать, как Гарри переживает весь этот стресс и всеобщее отвержение. Во время ночных звонков она говорила ему, что все в конечном итоге будет хорошо», — заявил он.

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Источник Closer утверждает, что серьезным ударом для принца Гарри стал провал в Высоком суде Лондона, который отказался рассматривать иск о прослушке его телефона сотрудниками медиахолдинга News Group Newspapers. По его мнению, особенно Кейт Миддлтон переживает из-за того, что судебный процесс с участием принца Гарри проходит «рядом с их домом». При этом родственники не общаются.

Кроме того, королевская семья не пригласила герцога Сассекского и его супругу Меган Маркл на поминки Елизаветы II, которые пройдут 8 сентября в замке Балморал.

В последний раз принц Гарри виделся с родными во время коронации Карла III в мае. Однако во время церемонии он не общался с ближайшими родственниками, а после окончания торжественного мероприятия сразу же уехал в аэропорт, откуда отправился в США.

Ранее сообщалось, что с сайта королевской семьи убрали упоминания титулов принца Гарри и Меган Маркл. Одновременно ссылки на страницы принца и его супруги переместились в конец списка членов семьи.

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    Никита Савин
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