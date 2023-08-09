Принца Гарри лишили последних титулов на сайте королевской семьи
Со страниц официального сайта британской королевской семьи, упоминающих принца Гарри, исчезли слова «Его королевское высочество». На это обратило внимание издание Daily Express.
Королева Елизавета II запретила Гарри и его супруге Меган Маркл использовать подобное обращение еще в январе 2020 года. При этом, как подчеркивал сам принц, формально они сохранили титулы. В пользу этого свидетельствовал и официальный сайт королевской семьи, где слова «его и ее королевское высочество» по-прежнему предваряли их имена.
В начале августа с сайта убрали все упоминания этого титула в отношении Гарри и Меган. Одновременно ссылки на страницы принца и его супруги переместились в конец списка членов королевской семьи. Остается неизвестным, говорят ли изменения на сайте о начале нового этапа в конфликте принца с родственниками. В прошлом как Елизавета II, так и Карл III неоднократно отказывались лишать Гарри и Меган последних титулов.
Ранее сообщалось, что Меган Маркл сочла отказ принца Гарри от титула и королевских привилегий лучшим событием в его жизни.