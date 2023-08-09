Принца Гарри лишили последних титулов на сайте королевской семьи

С сайта королевской семьи убрали упоминания титулов принца Гарри и Меган Маркл

Со страниц официального сайта британской королевской семьи, упоминающих принца Гарри, исчезли слова «Его королевское высочество». На это обратило внимание издание Daily Express.

Королева Елизавета II запретила Гарри и его супруге Меган Маркл использовать подобное обращение еще в январе 2020 года. При этом, как подчеркивал сам принц, формально они сохранили титулы. В пользу этого свидетельствовал и официальный сайт королевской семьи, где слова «его и ее королевское высочество» по-прежнему предваряли их имена.

В начале августа с сайта убрали все упоминания этого титула в отношении Гарри и Меган. Одновременно ссылки на страницы принца и его супруги переместились в конец списка членов королевской семьи. Остается неизвестным, говорят ли изменения на сайте о начале нового этапа в конфликте принца с родственниками. В прошлом как Елизавета II, так и Карл III неоднократно отказывались лишать Гарри и Меган последних титулов.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл сочла отказ принца Гарри от титула и королевских привилегий лучшим событием в его жизни.